Reportan rapiña en volcadura de tráiler con ganado, en Veracruz

Tecolapilla, Veracruz (MiMorelia.com).- La noche del domingo se registró un accidente vial en la conocida curva de Tecolapilla, donde un tráiler que transportaba ganado volcó, dejando como saldo varios animales muertos y el conductor lesionado.

Según reportes preliminares, algunos animales fallecieron en el lugar debido al impacto, mientras que otros quedaron atrapados entre los restos del vehículo.

De manera extraoficial, se reportó que algunas personas incurrieron en actos de rapiña con los animales sobrevivientes, situación que ha sido denunciada por medios locales.