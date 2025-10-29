Reportan que Honda detuvo su producción en México por falta de chips; escasez afecta a otras automotrices

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escasez de semiconductores vuelve a impactar a la industria automotriz: el fabricante japonés Honda suspendió temporalmente su producción en México, debido a la interrupción del suministro de chips de la empresa neerlandesa Nexperia, controlada recientemente por el gobierno de Países Bajos.

De acuerdo con el medio especializado Nikkei, el cese de operaciones afecta a las plantas de Honda en Celaya, Guanajuato y El Salto, Jalisco, mientras la empresa trabaja con proveedores para encontrar alternativas técnicas y validar sustitutos que permitan reactivar la producción.

Aunque Honda no detalló el volumen de unidades impactadas ni una fecha de reanudación, señaló que mantiene evaluaciones constantes para mitigar los efectos de esta interrupción en la cadena de suministro.

La crisis se originó cuando el gobierno neerlandés asumió el control de Nexperia, argumentando razones de seguridad nacional por los vínculos de la empresa con su matriz china, Wingtech. Como respuesta, China bloqueó la exportación de microchips producidos por Nexperia, muchos de los cuales son clave para sistemas automotrices como motores, frenos y módulos de seguridad.x