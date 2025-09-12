Reportan muerte de Alicia, la abuelita que protegió a su nieta en explosión de Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes se medios nacionales confirmaron el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer que usó su cuerpo para proteger a su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con medios, fue Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Alicia, de 49 años, fue internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo. Su estado de salud fue grave desde el primer momento.

La tragedia ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP se volcó y explotó en una zona habitada, provocando una emergencia de gran magnitud. En medio del caos, Alicia cubrió con su cuerpo a su nieta Yazlin, quien resultó con quemaduras de tercer grado en pies y manos.