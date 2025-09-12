Reportan muerte de Alicia, la abuelita que protegió a su nieta en explosión de Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes se medios nacionales confirmaron el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer que usó su cuerpo para proteger a su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con medios, fue Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Alicia, de 49 años, fue internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo. Su estado de salud fue grave desde el primer momento.
La tragedia ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP se volcó y explotó en una zona habitada, provocando una emergencia de gran magnitud. En medio del caos, Alicia cubrió con su cuerpo a su nieta Yazlin, quien resultó con quemaduras de tercer grado en pies y manos.
Una imagen se volvió viral en redes sociales: Alicia, con la ropa calcinada, caminando herida mientras un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cargaba a la pequeña. El oficial que acudió a su auxilio relató que la mujer, apenas consciente, solo logró decir:
Acto seguido, le entregó a la menor para que fuera llevada de inmediato a un hospital, a bordo de una motocicleta de un familiar. Minutos después, el policía regresó por Alicia, quien aún tuvo fuerzas para caminar cerca de cinco minutos entre autos calcinados, ya que las ambulancias no podían ingresar por los escombros.
El acto de valentía y amor de Alicia Matías Teodoro fue ampliamente reconocido en redes sociales, donde miles de personas la describieron como una heroína. Su gesto de proteger a su nieta hasta el último momento ha sido considerado un ejemplo de amor incondicional.
La pequeña Yazlin permanece internada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde fue sometida a una operación. Se encuentra en estado delicado pero estable.
mrh