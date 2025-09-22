Reportan hallazgo sin vida de colombiano B-King y el DJ Regio Clown, desaparecidos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, fueron localizados sin vida en el Estado de México, tras varios días de búsqueda luego de su desaparición en la capital del país, según se reportó esta tarde de lunes.
El periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez reportó a través de su cuenta de X que ambos fueron hallados asesinados:
De acuerdo con medios nacionales como El Financiero, los restos fueron localizados con señales de violencia extrema y un presunto mensaje firmado por un grupo criminal.
Es de recordar que la ficha de búsqueda fue activada el 16 de septiembre, luego de que perdieran contacto con su equipo de trabajo. Los músicos se encontraban en México como parte de una gira artística, según confirmó su mánager.
Hasta el momento, ni la Fiscalía del Estado de México ni la FGJCDMX han emitido una confirmación oficial sobre la identidad plena de los cuerpos. Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información forense.
El caso ha provocado reacciones tanto en México como en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente ayuda para localizarlos.
