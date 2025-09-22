Reportan hallazgo sin vida de colombiano B-King y el DJ Regio Clown, desaparecidos en México

De acuerdo con medios nacionales como El Financiero, los restos fueron localizados con señales de violencia extrema y un presunto mensaje firmado por un grupo criminal.

Es de recordar que la ficha de búsqueda fue activada el 16 de septiembre, luego de que perdieran contacto con su equipo de trabajo. Los músicos se encontraban en México como parte de una gira artística, según confirmó su mánager.