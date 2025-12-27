Reportan estables a las dos sobrevivientes del accidente aéreo de la Semar en Texas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados informó que las dos mujeres sobrevivientes del accidente aéreo del avión de la Secretaría de Marina (Semar) ocurrido en Galveston, Texas, el pasado 22 de diciembre, se encuentran estables y evolucionan favorablemente.

Se trata de la enfermera Miriam Rosas Padilla, originaria de Zapopan, Jalisco, y de Julia Aracelis Cruz, madre del pequeño Federico, un niño de dos años que lamentablemente perdió la vida durante el siniestro, cuando viajaba para recibir atención médica especializada por quemaduras.

“Ya fue extubada y está estable”, informa Michou y Mau

A través de un comunicado, la Fundación confirmó que Julia Aracelis Cruz ya fue extubada y permanece bajo observación médica, pero con un estado de salud estable. La organización compartió imágenes en las que se le ve acompañada por Sky Decker, el hombre que se lanzó al agua para rescatarla del accidente.

Asimismo, el director de la Fundación Michou y Mau, Yannick Nordin, visitó a la enfermera Miriam Rosas Padilla, quien también presenta una recuperación favorable. Ambas mujeres formaban parte del equipo que acompañaba al menor durante su traslado médico.