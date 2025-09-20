Reportan envenenamiento de 20 perros y gatos en Guanajuato; Fiscalía investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de San José Iturbide se encuentra consternada tras el envenenamiento masivo de al menos 20 perros y gatos en la colonia Prados del Rosario, hecho que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Guanajuato.
En videos y fotografías difundidos en redes sociales se observa a varios animales sin vida en calles y terrenos baldíos, algunos con rastros de una sustancia amarillenta en el hocico. Las imágenes se hicieron virales y despertaron la indignación de vecinos y asociaciones protectoras de animales.
Ante lo ocurrido, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los hechos y exigió sanciones ejemplares.
“Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias. Exigimos justicia en el caso de San José Iturbide”, expresó en redes sociales.
La mandataria estatal afirmó que ha instruido dar seguimiento puntual a las investigaciones “hasta que haya justicia y se sancione a quien o quienes resulten responsables”.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas por este crimen. No obstante, la Fiscalía de Guanajuato mantiene abierta la carpeta de investigación para dar con los responsables del envenenamiento masivo.
Organizaciones de protección animal en la región han hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de violencia contra los animales y reforzar la cultura del respeto hacia ellos.
mrh