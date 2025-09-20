Reportan envenenamiento de 20 perros y gatos en Guanajuato; Fiscalía investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de San José Iturbide se encuentra consternada tras el envenenamiento masivo de al menos 20 perros y gatos en la colonia Prados del Rosario, hecho que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Guanajuato.

En videos y fotografías difundidos en redes sociales se observa a varios animales sin vida en calles y terrenos baldíos, algunos con rastros de una sustancia amarillenta en el hocico. Las imágenes se hicieron virales y despertaron la indignación de vecinos y asociaciones protectoras de animales.

Ante lo ocurrido, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los hechos y exigió sanciones ejemplares.