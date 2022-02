Reportan en México primer caso de subvariante BA.2 de Covid-19

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unas hora se reportó en México el primer caso de la subvariante Ómicron BA.2 de Covid-19.

Medios nacionales dieron a conocer que el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) dio cuenta del primer caso en una mujer de 48 años de edad, luego de un estudio de PCR en la Ciudad de México.

Asimismo, Milenio detalló que este caso fue detectado desde el pasado 17 de enero, y 14 días después, el 31 de enero, "se subió a la base de datos GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) como el primer caso con este linaje en el país".

El medio añadió que GISAID ha descrito 4 mil 123 casos positivos de Ómicron en México, y de esos, solo uno tiene el linaje BA.2.

Al este respecto, la OMS pidió más investigaciones sobre la subvariante Ómicron BA.2 y advirtió que puede confundirse con otros tipos del virus en las pruebas PCR para detectar los casos de Covid-19.

Detalló que la variante Ómicron incluye cuatro linajes o subtipos; de ellos, la que ha causado la última ola de casos es la BA.1, pero la BA.2 está aumentando en muchos países, entre ellos India, Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca.

Por último la OMS advirtió que, "a diferencia de la variante predominante, la BA.2 no causa una marca concreta en las pruebas de laboratorio denominada 'fallo de objetivo del gen S', lo que hace que pueda parecerse a otras variantes del coronavirus en un primer cribado. Esto no significa que la variante no se pueda detectar, sino que se hace de forma diferente".

