Reportan asesinato de Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño

Se presume que los agresores eran dos sujetos que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra las víctimas antes de darse a la fuga.

Cabe recordar que en julio de 2023, Ernesto Barajas fue objeto de amenazas cuando apareció una narcomanta en su contra firmada presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mensaje, difundido antes de su presentación en la Feria Rosarito, advertía que no debía presentarse en Baja California.

A raíz de esa amenaza, el concierto fue cancelado por motivos de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el móvil del crimen ni sobre los responsables del ataque.

