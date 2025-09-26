Reportan apagón masivo dejó sin luz a toda la Península de Yucatán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un apagón generalizado afectó este viernes a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, poco después de las 14:00 horas, generando afectaciones en el suministro eléctrico, la comunicación móvil y la vialidad en zonas urbanas y rurales.

En Cancún, diversos semáforos dejaron de funcionar, lo que complicó el tránsito en calles y avenidas principales. En Mérida, capital de Yucatán, comercios, viviendas y oficinas también reportaron cortes de energía eléctrica, mientras que algunos hospitales activaron plantas de emergencia para mantener el suministro.

La situación también afectó a servicios de telefonía móvil, dificultando la comunicación en diversas regiones, aunque hasta el momento no se reportan incidentes graves.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del corte de energía ni el tiempo estimado para su restablecimiento. Medios locales estiman que el servicio podría tardar hasta cuatro horas en normalizarse.