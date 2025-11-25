Reportan amenaza de bomba en la Escuela de Antropología e Historia, en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con sede en la Ciudad de México, suspendió sus actividades este día tras recibir una amenaza de bomba, de acuerdo a comunicado oficial emitido por la institución.

El aviso, dirigido a la comunidad estudiantil, académica y administrativa, señala que la medida se tomó como prevención y resguardo, mientras Protección Civil realiza las labores correspondientes en el lugar.