Repatriados desde Israel, mexicanos ya vuelan hacia México; llegarán este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Israel liberó a los seis ciudadanos mexicanos que participaban en la misión humanitaria Global Sumud, quienes en las próximas horas llegarán a la Ciudad de México, tras ser repatriados vía Turquía y Jordania.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los connacionales fueron trasladados en las primeras horas de este martes 7 de octubre a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien los acompaña durante su regreso a territorio nacional.

“La cancillería agradece el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país”, precisó la SRE en un comunicado.

Posteriormente, a las 16:40 horas de este martes, el grupo realizó una escala en Estambul, Turquía, desde donde abordaron un vuelo de Turkish Airlines con destino a México. Se espera que aterricen en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 6:46 horas del miércoles 8 de octubre.

“La cancillería agradece a las autoridades de Türkiye, que han extendido facilidades para el tránsito seguro del grupo”, añadió la dependencia.