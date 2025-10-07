Repatriados desde Israel, mexicanos ya vuelan hacia México; llegarán este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Israel liberó a los seis ciudadanos mexicanos que participaban en la misión humanitaria Global Sumud, quienes en las próximas horas llegarán a la Ciudad de México, tras ser repatriados vía Turquía y Jordania.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los connacionales fueron trasladados en las primeras horas de este martes 7 de octubre a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien los acompaña durante su regreso a territorio nacional.
“La cancillería agradece el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país”, precisó la SRE en un comunicado.
Posteriormente, a las 16:40 horas de este martes, el grupo realizó una escala en Estambul, Turquía, desde donde abordaron un vuelo de Turkish Airlines con destino a México. Se espera que aterricen en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 6:46 horas del miércoles 8 de octubre.
“La cancillería agradece a las autoridades de Türkiye, que han extendido facilidades para el tránsito seguro del grupo”, añadió la dependencia.
Los mexicanos formaban parte de la flotilla Global Sumud, una misión civil internacional que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, zona en conflicto. Los participantes mexicanos son:
Arlín Medrano – Estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM.
Sol González Eguía – Psicóloga especializada en trauma y estudios de paz.
Carlos Pérez Osorio – Documentalista reconocido por su trabajo en derechos humanos.
Karen Castillo – Defensora de derechos humanos con enfoque en tortura y criminalización.
Ernesto Ledesma – Periodista vinculado a RompevientoTV.
(El nombre del sexto integrante no fue confirmado públicamente.)
La SRE confirmó que todos los repatriados ya han establecido comunicación con sus familiares y que se mantiene coordinación con ellos para garantizar su llegada segura.
El caso ha despertado interés tanto por el contexto humanitario como por las implicaciones diplomáticas entre México e Israel, en un momento de alta tensión en Medio Oriente.
mrh