Remesas en México caen 4.6% en 2025 y rompen racha de 11 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las remesas enviadas a México se redujeron en 2025 por primera vez en más de una década, al registrar una caída del 4.6%, según informó este martes el Banco de México (Banxico). El total recibido durante el año fue de 61 mil 791 millones de dólares, cifra menor al récord histórico de 2024 y por debajo de las expectativas del mercado.
México, el segundo mayor receptor de remesas en el mundo —después de la India, de acuerdo con el Banco Mundial—, rompió así una racha de 11 años consecutivos de aumentos anuales en este rubro. El descenso se atribuye, entre otros factores, al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, incluido un nuevo impuesto del 1% sobre remesas enviadas en efectivo y giros postales.
Aunque diciembre de 2025 cerró con un ligero repunte interanual del 1.9%, alcanzando cinco mil 322 millones de dólares, este fue el único mes con incremento en todo el año.
Además, Banxico detalló que el número de operaciones se redujo 5.5%, al situarse en 157.74 millones, con el 99.1% de los envíos realizados de forma electrónica. Sin embargo, el monto promedio por envío aumentó ligeramente en 1%, alcanzando los 397 dólares.
En contraste, los residentes en México enviaron al exterior remesas por mil 183 millones de dólares en 2025, una disminución del 9.6% en comparación con el año anterior.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con la implementación de un programa especial para reembolsar a los connacionales el impuesto aplicado por el Gobierno de Estados Unidos —medida impulsada por la Administración Trump—, argumentando que esta política contraviene el tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.
Este ajuste en el flujo de remesas ocurre en un contexto donde el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció apenas 0.5% en 2025. No obstante, el último trimestre del año reportó una expansión del 1.6%, lo que permitió al país evitar una recesión técnica tras dos trimestres de caídas.
mrh