Remesas en México caen 4.6% en 2025 y rompen racha de 11 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las remesas enviadas a México se redujeron en 2025 por primera vez en más de una década, al registrar una caída del 4.6%, según informó este martes el Banco de México (Banxico). El total recibido durante el año fue de 61 mil 791 millones de dólares, cifra menor al récord histórico de 2024 y por debajo de las expectativas del mercado.

México, el segundo mayor receptor de remesas en el mundo —después de la India, de acuerdo con el Banco Mundial—, rompió así una racha de 11 años consecutivos de aumentos anuales en este rubro. El descenso se atribuye, entre otros factores, al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, incluido un nuevo impuesto del 1% sobre remesas enviadas en efectivo y giros postales.

Aunque diciembre de 2025 cerró con un ligero repunte interanual del 1.9%, alcanzando cinco mil 322 millones de dólares, este fue el único mes con incremento en todo el año.