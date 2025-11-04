Remesas a México caen por sexto mes consecutivo; Banxico reporta baja del 2.7% en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia México han registrado una tendencia a la baja durante seis meses consecutivos, reveló el Banco de México (Banxico). El panorama, según el organismo, podría mantenerse débil al menos hasta 2026, debido a diversos factores, entre ellos, la incertidumbre por las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

En su informe más reciente, Banxico reportó que durante septiembre de 2025, el país recibió 5 mil 214 millones de dólares en remesas, lo que representa una caída anual del 2.7%.

Aunque la cifra de disminución parece moderada, los efectos impactan directamente a cerca de 4.9 millones de familias mexicanas que dependen de estos envíos de dinero para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda.