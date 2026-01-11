México

Reina, la lobita marina que sobrevivió al enmalle y ya está libre

Brenda Cedillo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lobita marina conocida como "Reina" fue rescatada, desenmallada y rehabilitada por personal del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. (CRRIFS), con apoyo de la PROFEPA, en la zona de San Carlos Nuevo Guaymas.

El ejemplar fue encontrado enmallado y con marcas visibles en el cuerpo provocadas por redes de pesca, las cuales, según especialistas, tomarán tiempo en desaparecer. Tras recibir atención médica y cuidados en las instalaciones del CRRIFS, la lobita fue liberada en el mismo lugar donde fue capturada, por lo que es posible que se le observe en los alrededores durante los próximos días.

Las autoridades y el personal del centro de rescate pidieron a la ciudadanía que, en caso de verla, mantengan su distancia y eviten cualquier tipo de acercamiento, con el fin de permitir que el animal se reintegre de manera segura y natural a su hábitat marino.

“Es importante darle tiempo para reinsertarse por completo a su hábitat. Muchas gracias a todos”, señaló el CRRIFS.

