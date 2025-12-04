Regularizan pago a 800 docentes de Educación Física en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de una década de espera, 3 mil 500 docentes de nivel básico lograron el Formato Único de Personal y órdenes de adscripción como parte de las acciones de justicia laboral, para atender la reubicación de pagos que llevó a cabo la Secretaría de Educación en el Estado (SEE); este jueves fueron beneficiados 800 docentes de Educación Física.

La titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar, enfatizó que estas acciones benefician no solo a las y los docentes, sino a todo el centro educativo y a las alumnas y alumnos, para que cuenten con clases.

La subsecretaria de Educación Básica, María del Carmen Escobedo Pérez, indicó que esta semana se concluye con las acciones de justicia laboral en cuanto a reubicación de pagos.