Regularizan pago a 800 docentes de Educación Física en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de una década de espera, 3 mil 500 docentes de nivel básico lograron el Formato Único de Personal y órdenes de adscripción como parte de las acciones de justicia laboral, para atender la reubicación de pagos que llevó a cabo la Secretaría de Educación en el Estado (SEE); este jueves fueron beneficiados 800 docentes de Educación Física.
La titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar, enfatizó que estas acciones benefician no solo a las y los docentes, sino a todo el centro educativo y a las alumnas y alumnos, para que cuenten con clases.
La subsecretaria de Educación Básica, María del Carmen Escobedo Pérez, indicó que esta semana se concluye con las acciones de justicia laboral en cuanto a reubicación de pagos.
Especificó que fueron más de mil 500 a nivel primaria, casi 700 en preescolar y más de 500 en secundaria, aunado a los 800 de este día para las y los docentes de Educación Física, dando un acumulado de 3 mil 500 beneficiados con la justicia laboral.
El director de Educación Física, Recreación y Deporte, Ramsés Barajas Mondragón, refirió que muchos docentes tenían más de una década con este pendiente, por lo que 800 claves fueron regularizadas.
rmr