México

¿Regulador o no-break? Profeco revela cuáles son los mejores para proteger tus equipos

CORTESÍA
Mauricio Ramos
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las variaciones de voltaje causadas por tormentas, sobrecargas o infraestructura eléctrica antigua pueden dañar computadoras, televisores y otros equipos del hogar. Para prevenirlo, muchas personas optan por adquirir un regulador de voltaje o un no-break, pero ¿cuál elegir?

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), todo depende del objetivo:

  • Si se busca proteger los aparatos de subidas y bajadas de voltaje, la mejor opción es un regulador.

  • Pero si el interés es mantener los equipos encendidos ante un corte de energía, entonces lo adecuado es un no-break.

Profeco evaluó 11 reguladores y 12 no-breaks

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó el desempeño de 11 modelos de reguladores (hasta 1500 watts) y 12 no-breaks (hasta 600 watts), evaluando aspectos como eficiencia, calentamiento, autonomía, tiempo de respuesta, y cumplimiento con normas oficiales mexicanas.

✅ Reguladores mejor calificados

  • Barracuda CR2500 (Excelente)

  • Smartbitt SBAVR2200 (Excelente)

  • Vica V2500 (Excelente)

  • Complet (México) – Calificación: Muy Bueno – Precio: $778

  • Cyberpower (China) – Calificación: Muy Bueno – Precio: $1,999

✅ No-breaks destacados

  • Barracuda – Calificación: Muy Bueno – Precio: $1,310

  • Vica – Calificación: Bueno – Precio: $1,805

  • Otros modelos con calificación Excelente en calentamiento:

    • Cyberpower CP1000AVRLCD y CP1000PFCLCDa

    • Complet MT605 y MT805

    • Smartbitt SBNB1000USB

    • Vica B Flow Revolution 700 VA

    • Koblenz 5416R, entre otros.

❌ Modelos con fallas en garantía

  • Forza FVR-901M (regulador)

  • Forza NT-511 series (no-break)

Ambos fueron señalados por tener garantías incompletas, al carecer de información obligatoria como nombre del fabricante, modelo del producto o dirección del establecimiento en México, conforme a la NOM-024-SCFI-2013.

Profeco aconseja:

  • Comprar en comercios establecidos.

  • Solicitar el sello de garantía.

  • Sacar copia del recibo de compra, ya que el papel térmico se degrada con el tiempo.

