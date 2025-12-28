¿Regulador o no-break? Profeco revela cuáles son los mejores para proteger tus equipos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las variaciones de voltaje causadas por tormentas, sobrecargas o infraestructura eléctrica antigua pueden dañar computadoras, televisores y otros equipos del hogar. Para prevenirlo, muchas personas optan por adquirir un regulador de voltaje o un no-break, pero ¿cuál elegir?

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), todo depende del objetivo:

Si se busca proteger los aparatos de subidas y bajadas de voltaje , la mejor opción es un regulador .

Pero si el interés es mantener los equipos encendidos ante un corte de energía, entonces lo adecuado es un no-break.

Profeco evaluó 11 reguladores y 12 no-breaks

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó el desempeño de 11 modelos de reguladores (hasta 1500 watts) y 12 no-breaks (hasta 600 watts), evaluando aspectos como eficiencia, calentamiento, autonomía, tiempo de respuesta, y cumplimiento con normas oficiales mexicanas.