¿Regulador o no-break? Profeco revela cuáles son los mejores para proteger tus equipos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las variaciones de voltaje causadas por tormentas, sobrecargas o infraestructura eléctrica antigua pueden dañar computadoras, televisores y otros equipos del hogar. Para prevenirlo, muchas personas optan por adquirir un regulador de voltaje o un no-break, pero ¿cuál elegir?
Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), todo depende del objetivo:
Si se busca proteger los aparatos de subidas y bajadas de voltaje, la mejor opción es un regulador.
Pero si el interés es mantener los equipos encendidos ante un corte de energía, entonces lo adecuado es un no-break.
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó el desempeño de 11 modelos de reguladores (hasta 1500 watts) y 12 no-breaks (hasta 600 watts), evaluando aspectos como eficiencia, calentamiento, autonomía, tiempo de respuesta, y cumplimiento con normas oficiales mexicanas.
Barracuda CR2500 (Excelente)
Smartbitt SBAVR2200 (Excelente)
Vica V2500 (Excelente)
Complet (México) – Calificación: Muy Bueno – Precio: $778
Cyberpower (China) – Calificación: Muy Bueno – Precio: $1,999
Barracuda – Calificación: Muy Bueno – Precio: $1,310
Vica – Calificación: Bueno – Precio: $1,805
Otros modelos con calificación Excelente en calentamiento:
Cyberpower CP1000AVRLCD y CP1000PFCLCDa
Complet MT605 y MT805
Smartbitt SBNB1000USB
Vica B Flow Revolution 700 VA
Koblenz 5416R, entre otros.
Forza FVR-901M (regulador)
Forza NT-511 series (no-break)
Ambos fueron señalados por tener garantías incompletas, al carecer de información obligatoria como nombre del fabricante, modelo del producto o dirección del establecimiento en México, conforme a la NOM-024-SCFI-2013.
Comprar en comercios establecidos.
Solicitar el sello de garantía.
Sacar copia del recibo de compra, ya que el papel térmico se degrada con el tiempo.
