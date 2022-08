Regreso a clases: estos son los útiles de menor calidad, según la Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Revista del Consumidor de la Profeco dio a conocer los resultados de un estudio a varias marcas de útiles escolares a propósito de que se acerca el regreso a clases, donde seleccionó los más caros y los de menor calidad.

El estudio se realizó a 34 cuadernos tamaño profesional de 90, 100 y 105 hojas con cosido, espiral de plástico y metal, con pasta plastificada con pasta no plastificada. Así como a nueve marcas de barras adhesivas, 6 reglas de plástico, 12 lápices de colores, 14 bolígrafos, 10 gomas, 8 pegamentos líquidos, 7 tijeras escolares y 6 barras de plastilina.

Si estás por comprar los útiles escolares, esta información te puede servir para que elijas el material más duradero.

Los cuadernos de la marca Scribe, Office Más, Norma y Class son los más caros y van desde los 85 pesos y hasta los 215 pesos.

Los cuadernos de la marca Scribe y Estrella de 100 hojas no presentaron defectos y sus precios rondan los 25 a 36 pesos, respectivamente. Otros que tampoco presentaron defectos son: Manufacturas 8-A (26 pesos), Back 2 School (40 pesos), Sazz (33).

Útiles de menor calidad, pero catalogados como "suficientes"

Mientras tanto los cuadernos marca U-PAK y Nine To Five fueron considerados como “suficientes”, resisten al borrado, pero sus hojas presentan escurrimientos de tinta.

El lápiz adhesivo Mae ofrece menos producto del que señala en la etiqueta, y el de Pelifix no tiene la información completa de lo que contiene.