Regresan las cabinas telefónicas; CFE las instalará en estas zonas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial Telecomunicaciones e Internet para Todos, anunció el regreso de las cabinas telefónicas públicas en México, con el objetivo de llevar comunicación a las comunidades donde no hay cobertura de celular ni acceso a internet.

Las nuevas cabinas serán instaladas principalmente en zonas rurales e incomunicadas, y estarán disponibles únicamente bajo solicitud previa de los municipios interesados. Se espera que este esfuerzo beneficie especialmente a poblaciones con familias migrantes, que muchas veces carecen de medios para comunicarse.

Las cabinas no serán distribuidas de forma general, sino que los ayuntamientos deberán enviar una solicitud formal a través de los canales oficiales de la CFE. Para hacer válida la petición, deberán proporcionar:

Nombre del municipio

Nombre de la presidenta o presidente municipal

Teléfonos de contacto y correo institucional

Página web o redes sociales verificadas del gobierno local

Una vez enviada la solicitud, la CFE evaluará la viabilidad técnica y social de la instalación, dando prioridad a los lugares con cobertura nula o muy baja.