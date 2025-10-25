Regresan a clases más de 182 mil alumnos tras lluvias en cinco estados del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de las intensas lluvias que afectaron a diversas regiones del país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que un total de 182 mil 610 alumnos de 2 mil 442 planteles en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz ya han regresado a clases presenciales en condiciones seguras.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que el regreso a las aulas se lleva a cabo en planteles sanitizados y aptos, gracias a un plan integral que garantiza la seguridad y la continuidad educativa.

“Ya toman clases de manera presencial, en lugares seguros, sanitizados y aptos para que regresen a sus labores”, declaró el funcionario.

Pese al avance en la reactivación escolar, 26 mil 105 alumnos de 229 escuelas en los mismos estados continúan sus estudios en modalidad virtual, con el fin de no interrumpir sus aprendizajes y proteger su integridad.

Mario Delgado explicó que el plan de atención a escuelas afectadas por lluvias se ejecuta en tres etapas: