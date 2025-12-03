Regresan 304 venezolanos en vuelo desde México; se activa Plan Vuelta a la Patria

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- Un grupo de 304 migrantes venezolanos fue repatriado este miércoles desde México en un vuelo especial operado por la aerolínea estatal Conviasa, como parte del Plan Vuelta a la Patria, informó el canciller Yván Gil desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.
Según detalló, estas personas solicitaron regresar voluntariamente a su país, por lo que el presidente Nicolás Maduro autorizó la operación aérea pese a las restricciones internacionales vigentes.
“Los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana”, declaró Gil en conferencia desde el aeropuerto.
Además del vuelo procedente de México, otro avión con migrantes venezolanos arribó desde Estados Unidos este mismo miércoles. Ambos vuelos se dan en el marco de un acuerdo entre Caracas y Washington, iniciado en enero, que reactivó los vuelos de deportación y repatriación luego de años de suspensión por falta de relaciones diplomáticas.
En lo que va del 2025, Venezuela ha repatriado 18,088 ciudadanos, principalmente desde Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales de la Cancillería.
El operativo se llevó a cabo en un contexto tenso para la aviación comercial venezolana. El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una advertencia para “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que provocó una ola de cancelaciones de vuelos.
A ello se sumó una declaración reciente del expresidente Donald Trump, quien sugirió considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado. Dicha afirmación fue rechazada por Caracas, que reiteró que la Autoridad Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) es el único organismo competente para regular su espacio aéreo.
A pesar de este escenario, el canciller Gil aseguró que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía opera con normalidad, más allá de las “amenazas externas”.
