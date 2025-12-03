Regresan 304 venezolanos en vuelo desde México; se activa Plan Vuelta a la Patria

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- Un grupo de 304 migrantes venezolanos fue repatriado este miércoles desde México en un vuelo especial operado por la aerolínea estatal Conviasa, como parte del Plan Vuelta a la Patria, informó el canciller Yván Gil desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Según detalló, estas personas solicitaron regresar voluntariamente a su país, por lo que el presidente Nicolás Maduro autorizó la operación aérea pese a las restricciones internacionales vigentes.

“Los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana”, declaró Gil en conferencia desde el aeropuerto.

Segunda repatriación del día

Además del vuelo procedente de México, otro avión con migrantes venezolanos arribó desde Estados Unidos este mismo miércoles. Ambos vuelos se dan en el marco de un acuerdo entre Caracas y Washington, iniciado en enero, que reactivó los vuelos de deportación y repatriación luego de años de suspensión por falta de relaciones diplomáticas.

En lo que va del 2025, Venezuela ha repatriado 18,088 ciudadanos, principalmente desde Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales de la Cancillería.