¡Regresa Jenni Rivera! Lanzarán "La Gran Señora" en banda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 13 años de su trágico fallecimiento, el legado de Jenni Rivera sigue vigente en el corazón de millones de fanáticos. Como parte de un año más de su muerte, su familia ha anunciado el relanzamiento de uno de sus discos más emblemáticos: La Gran Señora, ahora en versión banda.

Este material discográfico, lanzado originalmente en 2009 con mariachi, se convirtió rápidamente en uno de los más vendidos de su carrera. Hoy, 16 años después, regresa con una nueva interpretación sonora que promete emocionar tanto a los seguidores de siempre como a nuevas generaciones que descubren su música por primera vez. “Este disco ocupa un lugar especial en el corazón de muchos fanáticos”, se lee en el comunicado oficial.

La nueva versión, titulada La Gran Señora – Banda, estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 5 de diciembre. La noticia fue difundida a través de las redes sociales de Jenni Rivera, donde se invita al público a pre-guardar el álbum para vivirlo “de una manera nueva”. Con este lanzamiento, su familia busca rendir homenaje a su memoria manteniendo viva su voz y su esencia.