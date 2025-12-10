Registro obligatorio de líneas telefónicas comenzará en 2026; esto debes saber para evitar la suspensión del servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar sus líneas, como parte de la implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contempla la creación de un padrón nacional de líneas telefónicas.

El objetivo del registro es eliminar el anonimato en el uso de líneas celulares, una medida que, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca reducir delitos cometidos a través de dispositivos móviles y fortalecer la seguridad pública en el país.

¿Qué necesitas para registrar tu línea?

El proceso, que se extenderá por 120 días (hasta el 9 de mayo de 2026), será implementado por cada empresa de telefonía, ya sea mediante plataformas digitales o módulos físicos. Los pasos a seguir son: