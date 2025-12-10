Registro obligatorio de líneas telefónicas comenzará en 2026; esto debes saber para evitar la suspensión del servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar sus líneas, como parte de la implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contempla la creación de un padrón nacional de líneas telefónicas.
El objetivo del registro es eliminar el anonimato en el uso de líneas celulares, una medida que, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca reducir delitos cometidos a través de dispositivos móviles y fortalecer la seguridad pública en el país.
El proceso, que se extenderá por 120 días (hasta el 9 de mayo de 2026), será implementado por cada empresa de telefonía, ya sea mediante plataformas digitales o módulos físicos. Los pasos a seguir son:
Identifica tu operador: Telcel, AT&T, Movistar, entre otros, serán responsables de registrar las líneas de sus clientes.
Reúne tus documentos: CURP, identificación oficial (INE o pasaporte).
Accede al canal de registro: A través de la app o sitio web del operador, o en módulos físicos autorizados.
Captura y valida tu información: Ingresar número celular, CURP e identificación para validación con RENAPO.
Recibe tu comprobante: Se te entregará un folio digital o constancia de alta.
Las autoridades han advertido que, en caso de no realizar el registro dentro del plazo establecido, las líneas podrían ser suspendidas por las compañías telefónicas.
La CRT aseguró que los datos personales estarán protegidos conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y que los lineamientos fueron aprobados por unanimidad, tras una consulta pública con ciudadanos, especialistas y operadores del sector.
“Esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular”, explicó la CRT en un comunicado.
mrh