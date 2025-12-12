Registran primer caso de nueva variante de influenza en CDMX; llaman a vacunarse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud confirmó el primer caso en México del virus Influenza A H3N2 subclado K, una variante de la influenza estacional.El caso fue detectado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y el paciente ya se encuentra recuperado tras recibir tratamiento antiviral ambulatorio.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta variante presenta características similares a las de otras cepas de influenza que circulan cada año, por lo que su manejo clínico no representa un riesgo adicional para la población.
Autoridades explicaron que la mejor forma de prevención continúa siendo la vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, particularmente en esta temporada invernal. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).
Se exhorta a la ciudadanía a acudir a su centro de salud para aplicarse las vacunas correspondientes, especialmente grupos de riesgo como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.
En caso de presentar síntomas compatibles con influenza, se recomienda atención médica temprana, uso de cubrebocas y medidas de aislamiento si es necesario.
La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de informar de manera clara y oportuna sobre cualquier actualización relevante relacionada con esta y otras enfermedades respiratorias.
BCT