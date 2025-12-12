Registran primer caso de nueva variante de influenza en CDMX; llaman a vacunarse

Autoridades explicaron que la mejor forma de prevención continúa siendo la vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, particularmente en esta temporada invernal. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Se exhorta a la ciudadanía a acudir a su centro de salud para aplicarse las vacunas correspondientes, especialmente grupos de riesgo como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

En caso de presentar síntomas compatibles con influenza, se recomienda atención médica temprana, uso de cubrebocas y medidas de aislamiento si es necesario.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de informar de manera clara y oportuna sobre cualquier actualización relevante relacionada con esta y otras enfermedades respiratorias.

