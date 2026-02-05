Refuerzan operativo para contener el gusano barrenador del ganado en el noreste del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció el reforzamiento del operativo de emergencia para contener la dispersión del gusano barrenador del ganado (GBG) en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la Huasteca de San Luis Potosí, donde se mantiene una vigilancia sanitaria intensiva desde su reaparición en noviembre de 2024.

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo ha mostrado avances importantes. Tan solo durante enero, personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recorrió más de mil 600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80 mil animales y aplicó tratamientos preventivos en las zonas afectadas.

Además, se liberaron más de 261 millones de moscas estériles en la región, estrategia biológica que forma parte del programa para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.

Gracias a estas acciones, la Sader informó que los casos activos de gusano barrenador disminuyeron de manera considerable: en Tamaulipas pasaron de 16 a ocho; en San Luis Potosí, de nueve a cuatro; y en el norte de Veracruz, de 30 a 28.

A nivel nacional, Senasica reportó más de 15 mil casos acumulados desde noviembre de 2024, de los cuales 718 permanecen activos.