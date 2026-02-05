Refuerzan operativo para contener el gusano barrenador del ganado en el noreste del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció el reforzamiento del operativo de emergencia para contener la dispersión del gusano barrenador del ganado (GBG) en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la Huasteca de San Luis Potosí, donde se mantiene una vigilancia sanitaria intensiva desde su reaparición en noviembre de 2024.
De acuerdo con la dependencia federal, el operativo ha mostrado avances importantes. Tan solo durante enero, personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recorrió más de mil 600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80 mil animales y aplicó tratamientos preventivos en las zonas afectadas.
Además, se liberaron más de 261 millones de moscas estériles en la región, estrategia biológica que forma parte del programa para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.
Gracias a estas acciones, la Sader informó que los casos activos de gusano barrenador disminuyeron de manera considerable: en Tamaulipas pasaron de 16 a ocho; en San Luis Potosí, de nueve a cuatro; y en el norte de Veracruz, de 30 a 28.
A nivel nacional, Senasica reportó más de 15 mil casos acumulados desde noviembre de 2024, de los cuales 718 permanecen activos.
El gusano barrenador del ganado, parásito que había sido erradicado en 1991, reapareció en el país el año pasado, lo que detonó un operativo sanitario emergente para evitar que se extendiera rápidamente a otras regiones.
Como parte de la respuesta, la Sader instaló puntos de inspección sanitaria itinerantes en coordinación con gobiernos estatales y productores locales, además de capacitar a más de cinco mil ganaderos y habilitar canales de reporte para la detección oportuna de nuevos casos.
Las autoridades insistieron en que el GBG es curable y no requiere sacrificar animales ni establecer cuarentenas, siempre y cuando se identifique de manera temprana.
La estrategia sanitaria se mantendrá activa hasta erradicar completamente la plaga en Tamaulipas y la Huasteca potosina, y contenerla en las zonas norte y centro de Veracruz.
“La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural refrenda su compromiso de proteger la sanidad animal, el patrimonio de los productores y la seguridad alimentaria del país, de ahí que continuará con la implementación sostenida de acciones extraordinarias para avanzar en el control y erradicación del gusano barrenador”, señaló la dependencia.
mrh