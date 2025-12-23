Refuerzan alerta por presencia de cocodrilos en playas de Oaxaca

Oaxaca (MiMorelia.com).- Con el mensaje “¡ALTO! Zona de cocodrilos”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) difundió una serie de avisos preventivos para reducir riesgos entre personas y fauna silvestre en la zona costera de Oaxaca, particularmente en el Santuario Playa Escobilla.

La dependencia informó que fueron colocados ocho letreros informativos en distintas comunidades del municipio de Santa María Tonameca, donde es común la presencia de cocodrilos. El objetivo es alertar tanto a habitantes como a visitantes sobre los riesgos de ingresar a estos espacios y promover el respeto a la vida silvestre.

Los avisos fueron instalados en puntos estratégicos de las comunidades de Escobilla, Barra del Potrero, Guapinole y Ventanilla, zonas cercanas a cuerpos de agua y áreas naturales donde habita esta especie. En ellos se advierte sobre la prohibición de nadar o pescar, así como la importancia de no invadir el hábitat de los cocodrilos para evitar accidentes.

De acuerdo con la Profepa, los letreros forman parte de acciones de concientización para prevenir emergencias ambientales y proteger tanto a la población como a los propios animales, considerados fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas costeros de Oaxaca.