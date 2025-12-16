Reforma electoral será tan profunda como la judicial: Laura Itzel Castillo

En conferencia de prensa con medios de comunicación, la legisladora subrayó que esta reforma no se impulsará de forma apresurada o “fast track”, sino que se analizará detenidamente el sentido de la iniciativa para definir los términos del debate. “Seguramente habrá una discusión al respecto”, anticipó.

Castillo Juárez calificó la reforma como un “plato fuerte” que impactará directamente la estructura del Poder Legislativo. Aunque ya se han realizado foros previos, afirmó que será necesario evaluar si se llevarán a cabo nuevas jornadas de análisis dentro del Congreso, según el contenido específico de la propuesta.

Uno de los puntos destacados por la senadora fue la representación plurinominal, la cual, dijo, debe mantenerse en proporción con las preferencias electorales del electorado. De existir una reducción en este tipo de curules, aclaró, tendría que aplicarse a todos los partidos, tanto grandes como pequeños, de manera equitativa.

También enfatizó la necesidad de una política de austeridad en los procesos electorales, particularmente en los gastos de campaña. Advirtió que, ante cualquier intento de financiamiento ilegal, incluyendo recursos provenientes del crimen organizado, existen mecanismos institucionales para sancionar estos actos.

Por otro lado, Castillo mencionó que el Senado aún no ha recibido la propuesta para que Alejandro Gertz Manero sea nombrado embajador. Señaló que, en caso de llegar, el procedimiento se activaría con la comparecencia correspondiente, aclarando que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal realizar la designación, y al Senado únicamente le compete la ratificación.

