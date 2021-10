Reforma eléctrica fortalecerá a CFE y protegerá bienes de la nación: AMLO

AMLO recordó que se trata de considerar a la industria eléctrica propiedad de la nación y al litio como mineral estratégico.

La CFE producirá el 54 por ciento de la electricidad y la iniciativa privada el 46 por ciento, por lo que aseguró “no es una expropiación, no es una nacionalización. Necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque si no, no vamos a poder garantizar precios justos”.

rmr