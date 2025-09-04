Reforma de 40 horas no será discutida en este periodo: Monreal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no será discutida en este periodo ordinario, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Durante la conferencia “La Legislativa del Pueblo”, el también coordinador de Morena reconoció que, aunque la iniciativa forma parte de los compromisos laborales de la Cuarta Transformación, todavía no existen las condiciones necesarias para su aprobación, particularmente en materia presupuestal.

“No lo sabemos, por eso quizás es el tema más silencioso que haya. Sí hay un compromiso de la presidenta de la República de que la semana de las cuarenta horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato, pero no sabría decir si está considerado en este periodo”, expresó Monreal.

La llamada “reforma de 40 horas” busca modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer una jornada máxima de ocho horas diarias, cinco días a la semana, lo que permitiría a los trabajadores tener dos días de descanso obligatorio. Actualmente, la ley contempla seis días de trabajo, equivalentes a 48 horas semanales.