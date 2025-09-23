Reforma a Ley de Aduanas y alza al IEPS se discutirán esta semana en San Lázaro

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sostendrá este jueves un encuentro con funcionarios de Hacienda y de Aduanas para revisar la iniciativa presidencial que endurece las medidas contra el tráfico ilegal de hidrocarburos y mercancías, así como posibles cambios a la Ley del IEPS que afectarían productos como refrescos, tabaco y nicotina.

La diputada Marybel Villegas Canché (Morena), secretaria de la comisión, señaló que el objetivo es “meter orden en el sector”, tras años sin modificaciones sustanciales en la Ley de Aduanas. En el diálogo participará el titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y el viernes se tiene previsto otro encuentro con agentes aduanales para conocer la postura del sector privado.

En cuanto al debate por el incremento al IEPS en productos con alto impacto en la salud, como bebidas azucaradas y cigarros, Villegas afirmó que la prioridad debe ser el bienestar de la población, más allá de las presiones de sectores empresariales. Sin embargo, reconoció que habrá apertura al diálogo con cabilderos.

La legisladora también adelantó que el próximo 2 de octubre la comisión tendrá una reunión clave con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para analizar a fondo la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, así como los cambios a la Ley del IEPS y la Ley Federal de Derechos. Entre los citados se encuentran los subsecretarios de Hacienda e Ingresos, María del Carmen Bonilla Rodríguez y Carlos Gabriel Lerma Cotera, así como el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y la procuradora Fiscal, Gisel Galeano García.

Villegas Canché recalcó que es fundamental que las y los diputados resuelvan dudas directamente con los funcionarios, con base en la exposición de motivos de cada propuesta, especialmente ante temas sensibles como los impuestos a productos nocivos para la salud y el control del comercio ilegal en aduanas.

agm