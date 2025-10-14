Reforma a Ley Aduanera entrará en vigor hasta 2026, anuncian en el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma a la Ley Aduanera de México entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026, luego de que comisiones del Senado propusieran modificar la fecha original de aplicación inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva fecha fue establecida mediante un artículo transitorio presentado por el senador Homero Davis Castro, quien planteó esta reserva durante la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

Aprobada por Diputados, en revisión por el Senado

La minuta que reforma la Ley Aduanera fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre con 338 votos a favor. Posteriormente, fue enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Inicialmente, se contemplaba que la ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación oficial. Sin embargo, el cambio en el transitorio busca ofrecer tiempo suficiente para diseñar y aprobar leyes secundarias que complementen la operación del nuevo sistema aduanero.