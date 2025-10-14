Reforma a Ley Aduanera entrará en vigor hasta 2026, anuncian en el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma a la Ley Aduanera de México entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026, luego de que comisiones del Senado propusieran modificar la fecha original de aplicación inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La nueva fecha fue establecida mediante un artículo transitorio presentado por el senador Homero Davis Castro, quien planteó esta reserva durante la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.
La minuta que reforma la Ley Aduanera fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre con 338 votos a favor. Posteriormente, fue enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Inicialmente, se contemplaba que la ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación oficial. Sin embargo, el cambio en el transitorio busca ofrecer tiempo suficiente para diseñar y aprobar leyes secundarias que complementen la operación del nuevo sistema aduanero.
El nuevo plazo responde a las inquietudes expresadas por integrantes del sector aduanal, quienes advirtieron sobre la necesidad de una implementación ordenada y técnicamente viable. Además, se busca que la reforma coincida con la entrada en vigor del Paquete Económico 2026, lo que permitiría una mayor alineación entre normativas fiscales y aduaneras.
Debido a este ajuste en la fecha de entrada en vigor, la minuta deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación final. Se espera que el Pleno del Senado someta el artículo transitorio a votación en su sesión del 15 de octubre.
La nueva Ley Aduanera busca transparentar el sistema aduanero mexicano, mejorar la fiscalización y reducir actos de corrupción en las aduanas, uno de los sectores estratégicos en la recaudación federal y el comercio internacional.
mrh