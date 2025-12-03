Reducción de jornada laboral a 40 horas, completa hasta 2030; será gradual y por consenso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jornada laboral en México se reducirá de 48 a 40 horas semanales, pero no de forma inmediata. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta transformación se implementará de manera gradual durante los próximos años, con miras a concretarse en enero de 2030.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, explicaron que el proyecto será impulsado mediante una reforma constitucional y legal que deberá aprobar el Congreso de la Unión en 2026. Una vez aprobada, iniciará una etapa de adecuación para que trabajadores y empleadores adapten sus dinámicas y procesos productivos.
El nuevo esquema propone una reducción progresiva de dos horas por año, iniciando en 2027, hasta alcanzar las 40 horas semanales al inicio de 2030.
Además, se aclaró que esta reducción no implicará disminución de sueldos ni prestaciones laborales.
La reforma también contempla medidas complementarias, como la prohibición de que menores de edad realicen horas extra y el establecimiento de límites más estrictos para las jornadas prolongadas, que ahora no podrán superar las 12 horas combinando trabajo ordinario y extraordinario.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, más de 13.4 millones de personas en México trabajan actualmente más de 40 horas a la semana. Todas ellas serían beneficiarias de esta modificación, que también busca mejorar la salud, el descanso y el equilibrio entre la vida personal y laboral.
La propuesta fue resultado de más de 40 foros nacionales realizados durante cinco meses en 2025, con la participación de empresarios, sindicatos, académicos y autoridades. El gobierno aseguró que esta medida “condensa el espíritu del humanismo mexicano” al devolver tiempo a las personas para su bienestar integral.
Finalmente, Sheinbaum destacó que este cambio laboral está incluido en el compromiso número 60 de su agenda de transformación, y reafirmó que se construirá bajo consenso, diálogo social y respeto a los derechos de todas y todos los trabajadores del país.
