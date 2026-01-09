Reducción de homicidios en Guerrero alcanza 65%; en Acapulco baja 71%

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, informó que a través del programa Acapulco Se Transforma Contigo, desde marzo 2025 se incorporaron 12 camiones para la recolección de residuos urbanos con los que se han levantado más de 16 toneladas de basura, se atendieron las áreas verdes con 69 trabajadores, se han plantado 75 mil plantas nativas y 9 mil metros cuadrados (m2) de pasto, se han levantado 863 toneladas de basura en la playa, se realiza barrido manual en vialidades y se ha dado mantenimiento al alumbrado público con la rehabilitación de mil 539 postes y la instalación de 3 mil 702 luminarias. Además, se implementa el Plan Integral de la Recuperación de la Bahía Histórica de Acapulco para lo que se han definido 15 lugares históricos y cuatro corredores estratégicos que se están rehabilitando, e informó que en febrero de este año será inaugurada la iluminación del Fuerte de San Diego, el edificio histórico más importante de Acapulco. Además, se construyen 20 kilómetros (km) de Senderos Camina Libre, Camina Segura.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que, como parte de los ejes prioritarios, este año se avanzó en la construcción de la carretera Cuautla-Tlapa convirtiendo el camino rural a carretera pavimentada y se intervinieron ocho puentes de la Salina Cruz – Zihuatanejo. Como parte del programa carretero para el estado, informó que se están invirtiendo mil 880 millones de pesos (mdp) para la rehabilitación y construcción de 68 puentes de los que 40 son nuevos para la red estatal. Agregó que serán construidos 83 caminos artesanales con lo que se intervienen 143 km y se tiene un avance del 65 por ciento. En conservación de carreteras se intervienen 2 mil 101 km.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que serán sustituidos los acueductos Papagayo I y II, se rehabilitará el acueducto Lomas de Chapultepec, se construirán tres nuevos pozos radiales, se sustituirán y ampliarán las redes de distribución, se renovarán las estaciones de bombeo y se realizará una sectorización para la identificación de fugas. Añadió que se trabaja en el saneamiento del agua con la limpieza de ríos, arroyos y canales pluviales, la modernización del sistema de plantas de tratamiento, la sustitución y construcción de colectores y la renovación de cárcamos de bombeo, se realizarán obras de prevención contra inundaciones, se modernizará la planta de manejo de residuos de Miramar, se construirá una planta de selección para el reciclaje de basura y una estación de transferencia, así como una planta para que los residuos de la construcción se conviertan en material para intervenir banquetas y espacios públicos.