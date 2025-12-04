Redes sociales y páginas falsas: así operan estafadores de autos en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la temporada decembrina, muchas personas consideran adquirir un auto seminuevo como una inversión con su aguinaldo. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una serie de advertencias para evitar fraudes y estafas comunes durante este periodo.

En colaboración con la plataforma de venta Kavak, Profeco informó que hasta un 40% de las transacciones entre particulares presenta irregularidades, desde documentos falsificados, adeudos ocultos o incluso vehículos clonados.

Los riesgos más frecuentes incluyen:

Cheques sin fondos

Transferencias falsas

Asaltos en citas de compraventa

Páginas web fraudulentas

Ofertas falsas en redes sociales

Uno de los engaños más comunes ocurre cuando supuestos vendedores publican autos a bajo costo en redes sociales. Una vez que el comprador muestra interés, se le solicita un anticipo, pero el vendedor desaparece sin entregar el auto.

También se han detectado sitios falsos que simulan ser aseguradoras, ofreciendo “remates” con fotografías atractivas y precios bajos, pero sin existencia real del vehículo.

La Guardia Nacional, a través del CERT-MX, ha emitido alertas sobre estos portales engañosos. Por ello, Profeco recomienda:

✅ Verificar la identidad del vendedor

✅ Solicitar documentos originales (factura y tarjeta de circulación)

✅ Revisar el estatus del vehículo en el REPUVE (para comprobar que no tenga reporte de robo o adeudos)

✅ Realizar pagos mediante transferencias verificables, no en efectivo

✅ Hacer las entregas en lugares seguros o con vigilancia

Finalmente, la Procuraduría sugiere optar por plataformas con validación de identidad o distribuidores reconocidos, para evitar ser víctima de estafas.

SHA