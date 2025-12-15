Red de Tejedoras de la Patria supera meta de registro con más 100 mil mujeres inscritas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo refrendó su compromiso “a fondo y sin regateo en la lucha de las mujeres por su igualdad sustantiva para que el sexo no determine el destino de las mujeres”.

En su gira de trabajo por Sonora, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora informó que la meta de registro de Tejedoras de la Patria ha sido superada, ya que más de 100 mil mujeres se han inscrito a esta red nacional de apoyo con el propósito de seguir incidiendo de manera positiva en su comunidad.

Mencionó que siempre existe una historia en donde una mujer es protagonista y a pesar de todo logra vencer los obstáculos en beneficio de ella, de su familia y de su comunidad.

“Queremos encontrar a esas mujeres que por mucho tiempo llevan haciendo algo en su comunidad”, mencionó.