Red de Tejedoras de la Patria supera meta de registro con más 100 mil mujeres inscritas

En su gira de trabajo por Sonora, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora informó que la meta de registro de Tejedoras de la Patria ha sido superada, ya que más de 100 mil mujeres se han inscrito a esta red nacional de apoyo con el propósito de seguir incidiendo de manera positiva en su comunidad.
Mencionó que siempre existe una historia en donde una mujer es protagonista y a pesar de todo logra vencer los obstáculos en beneficio de ella, de su familia y de su comunidad.
“Queremos encontrar a esas mujeres que por mucho tiempo llevan haciendo algo en su comunidad”, mencionó.
Al resaltar que en Sonora existen 19 Centros LIBRE, en donde las Tejedoras de la Patria se pueden reunir de una manera segura; reiteró que la transformación del país tiene que estar acompañada, donde la vida de las mujeres sea más plena, más feliz y donde ellas puedan acceder y ejercer todos los derechos.
Hernández Mora explicó que “el tiempo de mujeres”, no significa que las mujeres sean más que los hombres, por el contrario, se busca que hombres y mujeres cuenten con los mismos derechos, se erradique la violencia hacia las mujeres, su invisibilización y exclusión histórica.
Al hacer uso de la palabra, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, refrendó su compromiso a fondo y sin regateo en la lucha de las mujeres por su igualdad sustantiva para que el sexo no determine el destino de las mujeres.
La secretaria de las Mujeres de Sonora, Sheila Hernández Alcaraz, mencionó que con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy las mujeres ya no están solas y están acompañadas en su lucha.
Por su parte, la senadora Lorenia Valles Sampedro, mencionó que las Tejedoras de la Patria son un faro de luz, porque los hilos de la sororidad entrelazan la hermandad y resistencia, porque las mujeres han resistido durante muchos años en el ámbito público y privado.
“Tener un espacio seguro y libre de violencia que vela por nuestra dignidad y derecho a ser felices”, subrayó.
En el Primer Encuentro con Tejedoras de la Patria, donde se entregaron reconocimientos a las participantes de este proyecto, se repartió la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a las y los asistentes.
