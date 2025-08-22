Recuperan mercancía robada de Mercado Libre en Tultitlán: hay dos detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía del Estado de México y la Policía Municipal de Tultitlán recuperaron un cargamento de paquetería robada, tras un cateo en la colonia Solidaridad Tercera Sección.
El operativo se realizó después de que, el 18 de agosto, dos repartidores fueron privados de la libertad y despojados de los paquetes que transportaban.
En el inmueble cateado fueron encontrados 35 paquetes con productos diversos, los cuales pertenecían a una empresa de mensajería. El lugar quedó asegurado por las autoridades.
Durante la acción fueron detenidos dos hombres identificados como Ángel “N” y Juan “N”. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados al penal de Cuautitlán.
La Fiscalía informó que se les investiga por el delito de secuestro exprés con fines de robo. Su situación legal será definida por un juez.
