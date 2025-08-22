Recuperan mercancía robada de Mercado Libre en Tultitlán: hay dos detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía del Estado de México y la Policía Municipal de Tultitlán recuperaron un cargamento de paquetería robada, tras un cateo en la colonia Solidaridad Tercera Sección.

El operativo se realizó después de que, el 18 de agosto, dos repartidores fueron privados de la libertad y despojados de los paquetes que transportaban.

Paquetería asegurada

En el inmueble cateado fueron encontrados 35 paquetes con productos diversos, los cuales pertenecían a una empresa de mensajería. El lugar quedó asegurado por las autoridades.

Detenidos

Durante la acción fueron detenidos dos hombres identificados como Ángel “N” y Juan “N”. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados al penal de Cuautitlán.