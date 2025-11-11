¿Recibes depósitos bancarios? Esto debes saber sobre el nuevo límite del SAT

Morelia, Michoacán MiMorelia.com).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización clave en sus reglas fiscales relacionadas con depósitos bancarios, estableciendo un nuevo límite anual que podría implicar el pago de impuestos si no se justifica el origen de los recursos recibidos.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo umbral para depósitos sin obligación tributaria adicional será de 2 millones 28 mil 610 pesos anuales. Superar esa cantidad sin estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o sin llevar una contabilidad adecuada podría derivar en sanciones, advertencias o cobros fiscales.

Según el Artículo 59 del Código Fiscal de la Federación (CFF), si una persona recibe depósitos que no están registrados en su contabilidad o no puede comprobar su origen legal (como herencias, préstamos o donaciones), estos podrían considerarse ingresos gravables.

“El nuevo límite en depósitos para no pagar impuestos extra o ser multado es de 2 millones 28 mil 610 pesos anuales”, señala el SAT.