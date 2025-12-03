Recibe Senado terna de candidatas para la FGR

Como parte del procedimiento legislativo, las tres aspirantes deberán comparecer ante el Pleno del Senado. En esta etapa, los Grupos Parlamentarios, en orden creciente, podrán formular preguntas durante tres rondas, con un máximo de dos minutos por intervención.

Posteriormente, cada una de las integrantes de la terna, en orden alfabético, dispondrá de hasta 20 minutos para responder a los cuestionamientos y exponer su plan de trabajo ante el órgano legislativo.

Una vez finalizadas sus participaciones, los grupos parlamentarios emitirán sus posicionamientos. Finalmente, se procederá a una votación por cédula, de la cual surgirá la persona que será designada como la nueva titular de la Fiscalía General de la República.

rmr