Recién nacido es hallado sin vida, envuelto en cobija dentro de maleta en Iztapalapa

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue localizado la mañana de este 6 de enero dentro de una maleta, en una zona de difícil acceso del Cerro de las Calabacitas, entre los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México.

🧳 Vecinos hallan la maleta en zona poco transitada

El hallazgo se dio en el área de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, una zona ejidal cercana al volcán Xaltepec, sin cámaras de videovigilancia. Habitantes que transitaban por el lugar observaron una maleta colgada de un árbol, lo que les pareció sospechoso.

Al acercarse, encontraron en su interior el cuerpo del bebé, envuelto en una cobija. De inmediato alertaron a las autoridades, lo que derivó en una intensa movilización policial.

🚓 Autoridades confirman fallecimiento

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) acordonaron el área para facilitar el trabajo de peritos. Paramédicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.