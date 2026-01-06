Recién nacido es hallado sin vida, envuelto en cobija dentro de maleta en Iztapalapa

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue localizado la mañana de este 6 de enero dentro de una maleta, en una zona de difícil acceso del Cerro de las Calabacitas, entre los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México.
El hallazgo se dio en el área de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, una zona ejidal cercana al volcán Xaltepec, sin cámaras de videovigilancia. Habitantes que transitaban por el lugar observaron una maleta colgada de un árbol, lo que les pareció sospechoso.
Al acercarse, encontraron en su interior el cuerpo del bebé, envuelto en una cobija. De inmediato alertaron a las autoridades, lo que derivó en una intensa movilización policial.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) acordonaron el área para facilitar el trabajo de peritos. Paramédicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.
Aunque será la necropsia de ley la que confirme la causa exacta de la muerte, los primeros reportes apuntan a una posible asfixia como causa del fallecimiento.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de abandono y homicidio.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del menor, así como de la persona o personas responsables de haberlo dejado en el sitio.
La Fiscalía capitalina exhortó a la ciudadanía a colaborar. En caso de contar con información que permita identificar a los responsables, puede compartirse de forma anónima a través de los canales oficiales de la dependencia.
SHA