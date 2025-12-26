Rechazan solicitud de Hernán Bermúdez para recuperar acceso a sus cuentas bancarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza federal rechazó la solicitud de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, para desbloquear sus cuentas bancarias, las cuales fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de una investigación por presunta vinculación con La Barredora, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La resolución fue emitida por la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Villahermosa, quien ordenó mantener el bloqueo de las cuentas como medida cautelar.

Bermúdez Requena había solicitado que la UIF levantara las restricciones argumentando que las acusaciones en su contra carecen de sustento legal y forman parte de una presunta persecución política. Según su defensa, los señalamientos que lo vinculan con la estructura criminal La Barredora son infundados.

No obstante, la autoridad judicial determinó que no existen elementos suficientes para revertir el congelamiento, por lo que el exfuncionario permanece en la lista de personas bloqueadas dentro del sistema financiero nacional.