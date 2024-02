Recalca embajador de EUA que no hay investigación sobre presidente AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su visita a Michoacán el embajador de Estados Unidos de América (EUA) en México, Ken Salazar, sostuvo que no hay investigación del gobierno estadounidense sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como se menciona en el reportaje de The New York Times, sobre supuesto financiamiento de grupos delincuenciales a colaboradores del mandatario federal durante la campaña electoral de 2018.

“Dijo la (vocería) Casa Blanca, muy claramente, no existe una investigación relacionada con el presidente López Obrador, como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador”, recalcó.

En conferencia de prensa, el embajador aseguró que incluso en seguridad, desde hace años no habían trabajado de manera coordinada con el Gobierno de México para atender estos temas.

Asimismo, indicó que además habrá una reunión el próximo miércoles entre el canciller de México y autoridades de Estados Unidos en Washington para temas de migración y seguridad.

“Porque sabemos que el crimen organizado se ha ido así a otros lugares donde pueden hacer mucho más, eso ha sido en el tráfico de personas, entonces, esos temas los estamos levantando bien”, comentó.

Compartió que tiene reuniones frecuentes con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, porque se trabaja como socios en la seguridad, pero con respeto a la soberanía de México.

RYE