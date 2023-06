Realizan visita a Florida para implementar acciones consulares ante ley anti-inmigrante

Junto con el cónsul general de Miami, Jonathan Chait, la directora general inauguró la segunda edición de la “Semana de Asesorías Legales Externas” en Estados Unidos, que se celebró del 5 al 9 de junio entre todas las representaciones de México.

Enfatizó las acciones, programas y servicios consulares que realizan las representaciones para atender a la comunidad mexicana de forma proactiva, preventiva e integral, particularmente en áreas específicas como migración, asuntos penales, civiles familiares y casos de violencia de género y orientación sexual a través del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas y las Asesorías Legales Externas (PALE). Bajo el lema de “Conoce y Ejerce Tus Derechos”.

En compañía de los equipos de Protección Consular de ambos consulados, se realizaron sesiones informativas sobre la SB1718 en Miami, Homestead, Immokalee, Júpiter, Orlando, Baker, Jacksonville y Pearson, para compartir recomendaciones puntuales sobre los derechos de nuestra comunidad, especialmente sobre la notificación consular, así como análisis que tanto abogados, autoridades y organizaciones han realizado sobre la ley.

También participaron representantes de las policías locales y de oficinas de los Alguaciles, quienes dirigieron mensajes a la comunidad para aclarar que su labor es proteger a la ciudadanía y mantener el orden, sin interés de investigar su estatus migratorio.

Se realizaron reuniones con diversas organizaciones enfocadas en derechos civiles, humanos, penales, laborales y migratorios para crear un grupo de trabajo estatal para promover los derechos de la comunidad migrante, proveer información directa y fidedigna sobre la iniciativa, así como desarrollar estrategias para su protección y defensa. Destacan la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Florida Immigration Coalition (FLIC), Americans for Immigrant Justice (AIJ), League of United Latin American Citizen (LULAC), ¡We Count! y la Anti-Defamation League, Mi Familia Vota, The Farmworkers Association of Florida, Hope Community Center, la Coalición Mexicana de Florida, Amigos Helping, y la Cámara Mexicana de Comercio de Jacksonville. Dichas organizaciones también colaborarán en la instrumentación de recursos legales para impugnar la ley ante las instancias judiciales correspondientes, en los que contarán con el apoyo del Gobierno de México.

La directora general participó en diversas entrevistas con medios de comunicación en radio, televisión y plataformas sociales para informar sobre las acciones puntuales de protección preventiva que realiza el Gobierno de México en el exterior y visibilizar la atención y asistencia telefónica que brinda el “Centro de Información y Atención a Mexicanos” en Estados y Canadá (CIAM) las 24 horas, siente días a la semana.



