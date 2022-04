Realiza IMSS primer trasplante a nivel nacional de donador positivo a Covid-19, a niña de 12 años

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- Médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron el primer trasplante a nivel nacional de un donador positivo a Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25, en Nuevo León, para salvar la vida de una niña de 12 años, cuyo pronóstico de vida no rebasaba las 72 horas si no recibía un hígado nuevo.

A dos horas de haber sido decretada “Código 0”, clasificado como una “Urgencia Nacional”, por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), apareció una esperanza de vida para Sofía, de 12 años. Sin embargo, había un obstáculo: el donador había resultado positivo a Covid-19.

La UMAE No. 25 se encontraba frente a un nuevo reto: el equipo multidisciplinario de especialistas analizó el protocolo internacional para determinar la viabilidad de colocar en la niña un órgano donado por un paciente con muerte cráneo encefálica, pero con una prueba positiva a SARS-CoV-2.