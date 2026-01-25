Realiza IMSS inversión histórica de casi 300 mdp para renovar 178 montacargas en el país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó la conclusión del programa de sustitución total de 178 montacargas en el territorio nacional, realizado mediante una inversión histórica cercana a 300 millones de pesos (mdp), con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la institución y garantizar el abasto oportuno de insumos médicos en beneficio de los derechohabientes.

Durante la reinauguración del almacén del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Ciudad de México Sur, donde se movilizan más de 25 toneladas de insumos y medicamentos al día, el titular del Seguro Social explicó que durante muchos años no se había renovado este tipo de vehículos, esenciales para el almacenamiento y abasto de las unidades médicas.