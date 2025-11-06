Reactivan orden de aprehensión contra contralmirante de Semar por huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Una jueza federal reactivó la orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. La medida fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el funcionario no se presentara a su audiencia de imputación.

La resolución fue emitida por la jueza Nancy Selene Hidalgo, quien determinó que la ausencia injustificada de Farías Laguna ameritaba su detención inmediata como medida para garantizar su comparecencia ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Fernando Farías Laguna y su hermano estarían involucrados en una operación ilegal relacionada con el desvío y tráfico de combustible, con destino hacia Estados Unidos.

La causa judicial está relacionada con el hallazgo de un buque con toneladas de combustible presuntamente movilizado de manera irregular, en lo que se ha denominado como un caso de huachicol fiscal, es decir, evasión de impuestos a través de maniobras logísticas y documentos alterados para comercializar hidrocarburos.