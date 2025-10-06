Ramón Morales, blanco de críticas por mensaje en medio de polémica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras el equipo rojiblanco celebraba su victoria sobre los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, una sombra cubría sobre una de sus leyendas: Omar “N” fue detenido en Jalisco por presunto abuso sexual infantil. Y, aunque no tenía relación alguna con el caso, otro histórico del club, Ramón “Ramoncito” Morales, terminó en el centro de una tormenta en redes sociales.

Todo comenzó con un mensaje aparentemente inocente en su cuenta de X: