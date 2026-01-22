Rafael León Segovia queda libre del arraigo domiciliario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista Rafael León Segovia fue liberado del arraigo domiciliario tras obtener un amparo federal, que le permitió recuperar su movilidad y retomar sus actividades profesionales desde el pasado 21 de enero de 2026.
Rafael León, conocido en redes por su perfil “Lafita León León”, fue detenido el 30 de diciembre de 2025 por presuntos delitos de terrorismo, acusación que fue posteriormente reclasificada como encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, tras presiones de organizaciones civiles y del gremio periodístico.
“Estamos de regreso, gracias a Dios”, celebró el comunicador en una transmisión en vivo, al retomar sus actividades periodísticas la misma noche en que se le notificó la suspensión del arraigo.
Si bien la medida de arresto domiciliario fue retirada, el juicio en contra del periodista continúa en curso, aclararon sus abogados. La determinación del juez federal únicamente elimina la restricción de movilidad que le fue impuesta por un año.
Durante su transmisión, el periodista expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron durante el proceso:
“Ya extrañábamos esto, la acción. Bendito sea Dios que ya estamos aquí de nuevo, gracias a todos los amigos que pedían que regresáramos”, compartió.
El caso generó repercusiones en el sistema judicial de Veracruz. El 7 de enero, Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur de Coatzacoalcos, presentó su renuncia tras la controversia por la imputación inicial de terrorismo contra el periodista.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su desaprobación hacia dicha acusación durante una de sus conferencias matutinas, sumándose a las voces que defendieron la libertad de expresión y cuestionaron el actuar de las autoridades locales.
