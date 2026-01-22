Rafael León Segovia queda libre del arraigo domiciliario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista Rafael León Segovia fue liberado del arraigo domiciliario tras obtener un amparo federal, que le permitió recuperar su movilidad y retomar sus actividades profesionales desde el pasado 21 de enero de 2026.

Rafael León, conocido en redes por su perfil “Lafita León León”, fue detenido el 30 de diciembre de 2025 por presuntos delitos de terrorismo, acusación que fue posteriormente reclasificada como encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, tras presiones de organizaciones civiles y del gremio periodístico.

“Estamos de regreso, gracias a Dios”, celebró el comunicador en una transmisión en vivo, al retomar sus actividades periodísticas la misma noche en que se le notificó la suspensión del arraigo.

El proceso legal continúa

Si bien la medida de arresto domiciliario fue retirada, el juicio en contra del periodista continúa en curso, aclararon sus abogados. La determinación del juez federal únicamente elimina la restricción de movilidad que le fue impuesta por un año.