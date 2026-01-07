Rafael León Segovia agradece a Claudia Sheinbaum por evitar ser juzgado por terrorismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista veracruzano Rafael León Segovia reconoció públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por haber intervenido en su caso y evitar que fuera procesado por el delito de terrorismo, como se pretendía desde el ámbito judicial en Veracruz.
En entrevista para el noticiero de Pepe Cárdenas, el comunicador agradeció que Sheinbaum “volteara a ver su caso”, lo cual —según sus palabras— fue determinante para que un juez de control descartara imputarlo por terrorismo durante la audiencia del pasado 30 de diciembre de 2025.
“Yo admiro mucho a nuestra presidenta, es una gran dama. Le agradezco mucho que volteó a verme. Si no es por ella, estuviera a lo mejor en el Cereso acusado de terrorismo”, expresó Rafael León Segovia.
En contraste, el periodista lamentó la indiferencia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ante su situación, aunque dijo respetarla como figura política. Reiteró que, a diferencia de Sheinbaum, la mandataria estatal no mostró interés ni apoyo durante el proceso judicial en su contra.
León Segovia también renovó sus acusaciones contra la ex fiscal regional de Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosilla, a quien señaló de haber orquestado un “complot personal” para perjudicarlo judicialmente.
El comunicador afirmó que Díaz Hermosilla —destituida el pasado 6 de enero de 2026— actuó movida por ánimos de venganza tras haber sido señalada por supuestas irregularidades y conductas ilegales en su cargo.
Según el periodista, la ex fiscal operaba junto con Ludwig Francisco Cruz Marcial, abogado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, en una presunta red de extorsiones, incluyendo:
Encarcelamiento de personas inocentes
Robo de vehículos a víctimas
Extorsiones a cambio de sentencias judiciales favorables
El 30 de diciembre de 2025, un juez vinculó a proceso a Rafael León Segovia, aunque desechó el cargo de terrorismo solicitado por la Fiscalía, lo que marcó un giro en el caso que ha generado atención nacional. El periodista ha sostenido desde el inicio que las acusaciones en su contra son parte de una persecución por su labor informativa.
