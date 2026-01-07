Rafael León Segovia agradece a Claudia Sheinbaum por evitar ser juzgado por terrorismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista veracruzano Rafael León Segovia reconoció públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por haber intervenido en su caso y evitar que fuera procesado por el delito de terrorismo, como se pretendía desde el ámbito judicial en Veracruz.

En entrevista para el noticiero de Pepe Cárdenas, el comunicador agradeció que Sheinbaum “volteara a ver su caso”, lo cual —según sus palabras— fue determinante para que un juez de control descartara imputarlo por terrorismo durante la audiencia del pasado 30 de diciembre de 2025.

“Yo admiro mucho a nuestra presidenta, es una gran dama. Le agradezco mucho que volteó a verme. Si no es por ella, estuviera a lo mejor en el Cereso acusado de terrorismo”, expresó Rafael León Segovia.

Cuestiona a la gobernadora de Veracruz y denuncia complot

En contraste, el periodista lamentó la indiferencia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ante su situación, aunque dijo respetarla como figura política. Reiteró que, a diferencia de Sheinbaum, la mandataria estatal no mostró interés ni apoyo durante el proceso judicial en su contra.