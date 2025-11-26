Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, es investigado por huachicol y armas, revela Loret de Mola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, estaría involucrado en actividades relacionadas con tráfico ilegal de hidrocarburos y armas, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la información difundida por Loret de Mola, la orden se habría librado el pasado 15 de noviembre, bajo acusaciones de delincuencia organizada. Sin embargo, cuatro días después, el 19 de noviembre, Rocha habría formalizado un acuerdo con la FGR para colaborar en calidad de testigo, en lo que se conoce como figura de “testigo protegido”.