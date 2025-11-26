Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, es investigado por huachicol y armas, revela Loret de Mola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, estaría involucrado en actividades relacionadas con tráfico ilegal de hidrocarburos y armas, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con la información difundida por Loret de Mola, la orden se habría librado el pasado 15 de noviembre, bajo acusaciones de delincuencia organizada. Sin embargo, cuatro días después, el 19 de noviembre, Rocha habría formalizado un acuerdo con la FGR para colaborar en calidad de testigo, en lo que se conoce como figura de “testigo protegido”.
Según dicha versión, Rocha se presentó desde el 21 de octubre ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para solicitar ser aceptado como testigo colaborador. Presuntamente, ofreció información sobre contrabando de hidrocarburos desde Guatemala, estructuras financieras ligadas al crimen organizado, así como posibles vínculos con funcionarios y empresarios.
Loret aseguró que los datos provienen de un expediente oficial, aunque hasta el momento ni la FGR ni el propio Raúl Rocha han confirmado públicamente esta información.