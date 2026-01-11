Raúl Morón no ve una intervención de EEUU en México

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia).- El senador de la República, Raúl Morón Orozco, no ve una intervención de Estados Unidos en México, inclusive puntualizó que las condiciones económicas y policías del país son diferentes a las de Venezuela.

Sin embargo reconoció que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es impredecible, por lo que la defensa desde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo es fundamental para la defensa de la soberanía.