Réplicas tras sismo de esta mañana no superan niveles de alerta: SASMEX

De acuerdo con un informe reciente, la ultima actualización fue registrado a las 08:40:13 horas, pero no ameritó la activación de la alerta sísmica, ya que la energía radiada durante los primeros segundos no superó los niveles establecidos por el sistema.

“Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo rojo”, señala el informe del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), en referencia a la misma zona costera de Guerrero donde ocurrió el sismo principal.