Réplicas tras sismo de esta mañana no superan niveles de alerta: SASMEX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes 2 de enero de 2026, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) confirmó la detección de réplicas posteriores al sismo de magnitud 6.5 registrado a las 07:58 horas frente a las costas de Guerrero.
De acuerdo con un informe reciente, la ultima actualización fue registrado a las 08:40:13 horas, pero no ameritó la activación de la alerta sísmica, ya que la energía radiada durante los primeros segundos no superó los niveles establecidos por el sistema.
“Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo rojo”, señala el informe del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), en referencia a la misma zona costera de Guerrero donde ocurrió el sismo principal.
Este tipo de movimientos son comunes después de un sismo de magnitud considerable, y suelen conocerse como réplicas. La mayoría son de menor intensidad, aunque pueden ser perceptibles en zonas cercanas al epicentro.
En Michoacán, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene el monitoreo constante y reiteró que no se han reportado afectaciones tras los sismos registrados esta mañana, aunque pidió a la población mantenerse alerta ante posibles movimientos adicionales.
Asimismo, las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, seguir protocolos básicos de seguridad y consultar solo canales oficiales.
BCT